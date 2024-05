Fortaleza x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tem jogão nesta quarta-feira (1/5), feriado do Dia do Trabalho. às 19h, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Vasco. A partida é pela terceira fase da Copa do Brasil e envolve dois times da elite do Brasileirão. O Fortaleza está em ótimo momento. Já o Vascão, vive cruise e seu técnico Ramón Díaz foi demitido após a derrota para o Criciúma, no último fim de semana. Para você não perder nada, a Voz do Esporte praparou uma cobertura de ponta, com o um esquenta que começa às 17h30. A bola rola e Diego Mazur estará na cobertura.