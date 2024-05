Amistoso entre famosos tem confusão entre cantor e influenciador digital

Registro da confusão entre os times de famosos do Rio de Janeiro e São Paulo no início do duelo beneficente - (crédito: Foto: Reprodução Yotube CazéTV)

O jogo beneficente entre famosos, que ocorreu no estádio Canindé, em São Paulo, na noite da última terça-feira (30/04), não teve início nada amigável. Isso porque houve uma confusão no “Duelo dos MCs”. O cantor Hariel deu um chute no influenciador digital conhecido como “Xurrasco”.

No lance que gerou o atrito, o time de famosos do Rio de Janeiro havia aberto o placar com o artista RD. Em seguida, aos seis minutos da primeira etapa, Messão fez falta em Hariel, que caiu no gramado. Com isso, “Xurrasco” provocou o Mc da equipe de São Paulo ao abaixar e gritar próximo a ele.

Hariel demonstrou irritação, levantou-se e agrediu o influenciador carioca com um chute. Posteriormente a ser acertado, “Xurrasco” foi ao chão e iniciou uma discussão entre jogadores dos dois times.

A situação se agravou e foi necessária a intervenção de seguranças para apaziguar o episódio. A propósito, presentes na arquibancada também invadiram o campo, fato que retardou um pouco mais o retorno da partida. Por isso, policiais militares também tiveram que atuar na ocasião e houve o fim da confusão.

Com isso, o árbitro do jogo deu amarelo tanto para Hariel como para “Xurrasco” e reiniciou o jogo beneficente depois de quase 20 minutos de paralisação. O time do Rio de Janeiro venceu por 2 a 0. Dessa forma, levou a melhor na revanche, já que no primeiro duelo, a equipe de São Paulo levou a melhor em solo carioca.

Provocação de famoso após embate

Depois da partida amistosa, o influenciador “Xurrasco” falou sobre o conflito. Demonstrou respeito ao cantor da equipe adversária, mas o alfinetou.

“Máximo respeito ao Hariel. É um cara que considero fora de campo, mas é aquilo, dentro de campo é outra coisa. Se quer jogar assim, manda jogar na escolinha”, declarou o famoso carioca.

Relação dos famosos com o futebol

Os dois têm relação próxima com o futebol, pois tentaram ser jogadores profissionais. Antes de explodir no Tik Tok com sua danças, “Xurrasco” focava na modalidade e atuava como zagueiro. Inclusive, disputou uma Taça das Favelas, no time da Favela do Viegas, de Senador Camará. Por sinal, durante um treino da equipe, crianças de um colégio próximo lhe reconheceram e interromperam a atividade. Sua fama expandiu tanto que Neymar comemorou um gol pelo PSG reproduzindo sua coreografia marcante.

Aliás, o apelido “Xurrasco” tem origem no futebol. Afinal, no decorrer de um jogo, Gabriel Luiz, de 17 anos, recebeu uma falta e um torcedor prometeu que se ele marcasse o gol pagaria um churrasco. O jovem acertou um belo chute, fez o gol e a arquibancada começou a gritar o apelido, que se popularizou entre os amigos. A preferência pelo x ao ch faz referência ao sotaque carioca.

MC Hariel também se arriscou a virar atleta de futebol profissional, atuou em times amadores e até fez testes no Palmeiras. Entretanto, não obteve sucesso neste cenário. Ele se encontrou na música. Aliás, ele identificou, no segmento, uma possibilidade de expor seu amor pelo Corinthians. O artista produziu algumas canções mencionando o Timão. Recentemente, deu declarações para provocar o Santos depois do inédito rebaixamento em um podcast.

