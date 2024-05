América-RN x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Na noite deste feriado do Dia do Trabalhador (1/5), o Corinthians vai até Natal enfrentar o América-RN. A partida é a de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O Timão vem no embalo de uma ótima vitória sobre o Fluminense pela Série A do Brasileirão e encara um rival que está na Série D. Vai confirmar o favoritismo? Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com um pré-jogo, a partir das 18h30. O comando e a narração é de João Delfino.