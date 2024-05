Com Gabigol no banco, Tite planeja mudanças no Flamengo

Tite comandou um treino na terça-feira (30/04), no Ninho do Urubu, e finalizou os preparativos do jogo entre Flamengo e Amazonas. O técnico, dessa forma, indicou mudanças na escalação rubro-negra. A informação é do “ge”.

Escalação do Flamengo

Tite planeja quatro mudanças importantes na escalação. Afinal, Viña e Lorran devem entrar nas vagas nas vagas de Ayrton Lucas e Luiz Araújo, respectivamente. Além disso, Allan e Gerson substituem os lesionados Erick Pulgar e Arrascaeta.

Aliás, é importante que Gabigol está relacionado para partida e deve ficar como opção no banco de reservas. O atacante conseguiu um efeito suspensivo após ser acusado de tentar fraudar um exame antidoping. O camisa 10, dessa forma, está liberado para retornar aos gramados.

A provável escalação do Flamengo conta com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

Aliás, Flamengo e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira (01/05), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogadores rubro-negros estão há três jogos sem vencer e chegam pressionados na estreia da competição nacional.

