Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Botafogo prometem protagonizar um clássico emocionante no Brasileirão Feminino. Afinal, as rubro-negras e alvinegras se enfrentam nesta quinta-feira (02/05), às 15h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela oitava rodada do campeonato.

O Flamengo está n0 10° lugar, com oito pontos conquistados. O Botafogo é o 12° colocado, com sete. Os times não tiveram um bom início de competição e estão próximos da zona de rebaixamento. Portanto, uma vitória no clássico é importante para as pretensões de ambos os lados.

Onde assistir

O SporTV transmite o clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo Brasileirão Feminino.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de uma goleada em cima do Santos por 7 a 0. Portanto, as meninas rubro-negras chegam motivadas para disputa do clássico. Maurício Salgado, dessa forma, deve repetir as mesmas titulares da última rodada. O principal trunfo está no ataque. Afinal, Cristiane é a principal destaque do elenco e vem marcando gols importantes nesta temporada.

Como chega o Botafogo

O Botafogo vem de um empate diante do Atlético-MG. Portanto, as gloriosas precisam de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Assim, Léo Goulart pretende entrar com força máxima no clássico. A principal esperança do técnico alvinegro está em Mayara Vaz. A meio-campista é responsável pela construção de jogadas ofensivas e tem protagonizado boas atuações em 2024.

FLAMENGO X BOTAFOGO

Oitava rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 02/05/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Karol Alves, Monalisa, Daiane, Thais Regina e Jucinara; Djeni, Duda, Glaucia e Gisseli; Fabi Simões e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

BOTAFOGO: Michelle; Bruh, Silvana, Karen e Chaiane; Driele, Vitorinha e Mayara Vaz; Drika, Kélen Bender e Nathane. Técnico: Léo Goulart

Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Nayra da Cunha Nunes (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

