Com adiamento, Inter vai encarar maratona de nove jogos a cada três dias

O Inter recebeu uma notícia inesperada na noite da última terça-feira. Isso porque o embate com o Juventude pelo jogo de ida da terceira da fase da Copa do Brasil, que ocorreria, nesta quarta (01/05), no Beira-Rio, precisou passar por uma nova data. O mau tempo no Rio Grande do Sul foi a causa do adiamento para o dia 10 de maio. Com o reagendamento, a equipe gaúcha vai ter que encarar uma maratona de nove jogos em 24 dias.

Assim, o Colorado terá que entrar em campo a cada três dias para seus compromissos. Antes da necessidade de encontrar uma nova data no calendário, a próxima semana seria a única que teria um intervalo maior de dias livres. Em contrapartida, com o incidente, o grupo de jogadores terá um período de seis dias sem jogos. No caso, o empate com o Atlético Goianiense, no último domingo, até o confronto com o Cruzeiro, no próximo sábado (04), pela Série A.

Em seguida ao duelo com a Raposa, em Belo Horizonte, o Internacional vai viajar para a Bolívia, onde enfrenta o Real Tomayapo, pela quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana, na próxima terça-feira (07). Após isso, volta a Porto Alegre onde enfrenta o Jaconero, exatamente pela partida remarcada pela Copa do Brasil, na seguinte sexta.

Sequência do Inter como mandante

A nova data para o confronto permitiu ao Inter uma sequência de três jogos como mandante. Afinal, vai receber novamente a equipe do interior gaúcho, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, recebe o Delfín, do Equador, pela Sul-Americana.

O embate seguinte é diante do Cuiabá pela Série A, no Mato Grosso. Até que retorna ao Rio Grande do Sul, onde decide a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil com o Juventude. No entanto, a partida de volta vai ocorrer no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na reta final de maio, o Colorado terá mais dois duelos no Beira-Rio. No caso, o jogo com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Além do o compromisso com o Belgrano, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Ou seja, o mês será decisivo para o Internacional em todas as competições que disputa. Tanto para definir seu futuro nos torneios mata-mata, a Copa do Brasil e Sula, como também a possibilidade de buscar melhores colocações na Série A. Por sinal, o Beira-Rio pode ser um grande trunfo neste sentido.

Agenda em maio

04 (sábado) – Cruzeiro, no Mineirão, às 21h (Brasileiro)

07 (terça-feira) – Real Tomayapo, na Bolívia, às 21h (Sul-Americana)

10 (sexta-feira) – Juventude, no Beira-Rio, às 21h (Copa do Brasil)

13 (segunda-feira) – Juventude, no Beira-Rio, às 21h (Brasileiro)

16 (quinta-feira) – Delfín, no Beira-Rio, às 19h (Sul-Americana)

19 (domingo) – Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 (Brasileiro)

22 (quarta-feira) – Juventude, no Jaconi, às 21h30 (Copa do Brasil)

25 (sábado) – São Paulo, no Beira-Rio, às 21h (Brasileiro)

28 (terça-feira) – Belgrado, no Beira-Rio, às 21h30 (Sul-Americana)

Outro possível ponto positivo que o Inter pode ter com essa mudança de data são ajustes nos bastidores. Especialmente após declarações do técnico Eduardo Coudet com xingamentos da torcida depois do empate com o Atlético Goianiense. Tanto que o clima interno no clube é de turbulência.

Aliás, o adiamento da partida entre o Colorado e o Juventude, que deveria ocorrer nesta quarta-feira (01), foi um pedido do governo do Rio Grande do Sul, acatado pela CBF. A propósito, as fortes chuvas atrapalharam a ida do Jaconero para Porto Alegre.

Com a mudança no cronograma, o elenco do Internacional treinou nesta manhã, no CT Parque Gigante. Novamente, o meio-campista Alan Patrick e o centroavante Enner Valencia estiveram presentes. Importante destacar que a dupla ainda está em fase de transição para o campo.

