Vôlei de praia: André e George confirmam classificação olímpica

Mesmo sem ainda ter pisado nas areias da etapa Brasília da Elite16, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, entre as 16 melhores duplas masculinas e femininas da atualidade, André e George garantiram, nesta quarta-feira (1º/5), mais uma vaga olímpica para o Brasil.

Terceiros colocados do ranking mundial da modalidade, o capixaba André e o paraibano George estavam com a vaga para os Jogos de Paris-2024 encaminhada. No entanto, a desistência dos compatriotas Pedro Solberg e Guto na fase qualificatória antecipou a festa deles.

"Estou muito feliz de garantir essa vaga. Todo atleta sonha disputar uma Olimpíada e representar o Brasil. Representa bastante saber que meu trabalho está sendo muito bem feito com a equipe", ressaltou George.

"O nosso conjunto pode ser um grande diferencial. Estamos há quase cinco anos juntos e nos conhecemos bastante. A gente sabe o que pode fazer para ajudar o outro. Acho que isso vai fazer toda diferença nos momentos mais difíceis. A Olimpíada tem uma pressão a mais, é um torneio diferente e isso vai ajudar bastante nessa hora", avaliou André.

O regulamento do vôlei de praia na Olimpíada permite a classificação de quatro duplas por país, duas no masculino e duas no feminino. Todos os classificados serão conhecidos após a última etapa do Circuito Mundial, em 9 de junho, na República Tcheca. Os 17 mais bem ranqueados terão os passaportes carimbados.

Entre as mulheres, o Brasil obteve vagas com Ana Patrícia/Duda e Carol Solberg/Bárbara Seixas. Resta mais um posto para os homens. Evandro/Arthur e Pedro Solberg/Guto são os mais bem colocados até o momento.

Elite 16 em Brasília

O Elite16 é a reunião entre as 16 melhores duplas masculinas e femininas do momento. A competição também é considerada vital por contar pontos para o ranking das categorias, principal distribuidor de vagas para a Olimpíada na França. Após a escala no Distrito Federal, a disputa terá apenas mais dois capítulos, em Espinho (Portugal) e Ostrava (República Tcheca).

As estruturas da Elite16 estão montadas nos estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade. Cerca de 1,5 mil metros cúbicos de areia chegaram de Patrocínio (MG) para a organização tanto das quadras da etapa do Circuito Mundial quanto das competições do Circuito Brasileiro profissional e sub-19, que serão reaproveitados em parques e escolas do DF.

O Governo do Distrito Federal investiu R$ 5,5 milhões e estipulou a meta de 50 mil espectadores nas três competições. As entradas para as partidas são gratuitas e podem ser adquiridas por meio de preenchimento de formulário virtual (clique aqui para acessar). QR Codes que levam à página na internet estarão disponíveis no Parque da Cidade.

Programe-se

Quarta-feira (1º/5)

9h às 19h: torneio qualifying

Quinta-feira (2/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sexta-feira (3/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sábado (4/5)

9h às 20h: oitavas e quartas de final

Transmissão: SporTV2

Domingo (5/5)

9h às 20h: semifinais, disputas de bronze e finais

Transmissão: SporTV2