John Textor faz aporte milionário ao Botafogo; entenda

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez um aporte financeiro de R$ 113,9 milhões aos cofres alvinegros em 2024. O pagamento ocorreu no fim de março. A ação do empresário faz parte do acordo de compra do clube, que aconteceu no começo de 2022. A informação é do “ge”.

Aporte de John Textor

O contrato de compra da SAF Botafogo prevê que John Textor precisa investir pelo menos R$ 350 milhões em quatro anos. O acordo, dessa forma, é um modo de transmitir segurança financeira para instituição. Os pagamentos devem ser feitos pelo americano em quatro aportes.

Aportes ao Botafogo

2022 – R$ 100 milhões (Feito)

2023 – R$ 102,2 milhões (Feito)

2024 – R$ 113,9 milhões (Feito)

2025 – R$ 50 milhões (Pendente)

Verbas do Botafogo

As verbas pagas vêm sendo utilizadas para medidas emergenciais e para aumento do fluxo de caixa do clube. Aliás, é importante ressaltar estes valores citados servem apenas como uma base. Afinal, John Textor já ultrapassou estas cifras nos últimos anos com transferências e obras internas.

Aliás, o Botafogo atualmente vive um bom momento. Além da reorganização financeira do clube, os jogadores alvinegros venceram os últimos quatro jogos e estão na liderança isolada do Brasileirão. Afinal, Artur Jorge, nome escolhido por John Textor, vem fazendo um bom trabalho no futebol brasileiro.

