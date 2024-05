Fluminense apresenta proposta para repatriar Thiago Silva

O Fluminense deu mais um passo rumo à contratação do zagueiro Thiago Silva. Nesta quarta-feira (1º), o jornalista Fabrizio Romano informou que o Tricolor fez uma proposta formal ao jogador, que ficará livre no mercado ao fim da temporada europeia.

Isso porque o zagueiro de 39 anos anunciou na última segunda-feira (29) que está de saída do Chelsea, clube que defende há quatro anos. E, de acordo com Romano, a proposta está na mesa. Está nas mãos do brasileiro, que tem propostas de vários lugares do mundo.

“O Fluminense apresentou proposta formal para trazer Thiago Silva de volta ao Brasil. O contrato está quase pronto, Thiago vai demorar para decidir entre Europa e Brasil com várias opções em cima da mesa”, disse o jornalista.

Revelado pelo Juventude, Thiago Silva chegou ao Fluminense em 2006, permanecendo até o fim de 2008, quando já era tido como um dos principais jogadores da posição do Brasil. Na sequência, fez carreira na Europa, começando pelo Milan, entre 2009 e 2012.

Posteriormente, foi para o clube que mais defendeu na carreira: o Paris Saint-Germain. Foram nove temporadas na França, antes de conhecer, enfim, o futebol da Premier League, vestindo as cores do Chelsea, entre 2020 e 2024.

Vai voltar?

Recentemente, o presidente Mário Bittencourt teceu muitos elogios ao atleta e disse que iria aguardar a resolução do caso para avançar nas conversas.

Thiago Silva soma 34 jogos pelo time inglês nesta temporada, sendo 30 vezes titular, e marcou quatro gols. O defensor conquistou com a camisa do Chelsea uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes pelo clube, Na atual temporada, soma 32 partidas e marcou quatro gols.

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela, aliás, comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”.

O zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, que deixou o clube recentemente em direção ao Goiás.

