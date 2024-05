Flamengo bate o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste sábado (1), na Gávea, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. O gol da vitória rubro-negra, que saiu já na reta final da partida, foi de Felipe Teresa, que na comemoração fez homenagem à Gabigol, do time principal. Com o resultado, o Mais Querido pulou para a quinta posição, com nove pontos. A Raposa ficou com sete.

Mais tarde, às 21h30, o time principal do Flamengo recebe o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil. A partida marcará o retorno de Gabigol aos jogos do Mais Querido.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de muitas tentativas ofensivas do Flamengo. No entanto, a equipe do técnico Mário Jorge encontrou dificuldade para balançar a rede do goleiro Otávio. O principal destaque rubro-negro foi o camisa 10 Wallace Yan, o jogador que mais levou perigo à defesa da Raposa.

Se na primeira etapa a equipe mineira já estava com dificuldade em campo, o cenário ficou pior quando Henrique Silva, aos 10 minutos da segunda etapa, foi expulso. Aliás, já no lance seguinte, o time da casa ficou muito perto de abrir o placar com Iago, de cabeça. O gol saiu aos 39′, com Felipe Teresa. Posteriormente, no lance seguinte, Fabiano, do Flamengo, foi expulso.

