Fábio Carille entra na mira do Vasco da Gama

O técnico Fábio Carille, atualmente no Santos, tornou-se um dos temas mais comentados desta quarta-feira (1). O motivo é o interesse do Vasco da Gama em seu trabalho.

Após a saída de Ramón Diaz, o cruz-maltino foi ao mercado de técnicos e entendeu que o treinador do Peixe é o nome ideal para gerir o projeto em São Januário.

De acordo com as informações do ge, o Vasco da Gama sinalizou com uma proposta de três anos a Fábio Carille e apostou no lado financeiro para convencer o treinador.

Apesar do interesse, a negociação é considerada como difícil por causa do próprio Carille. O técnico está feliz no Santos e não pensa em sair.

Consciente que está valorizado no clube, o treinador aproveita a temporada de 2024 desenvolver um projeto longo a fim de consolidar a sua imagem no Peixe.

No time paulista, o comandante só terá a Série B para disputar até o fim do ano, ou seja, ele terá muitas semanas vazias para ajustar o estilo de jogo.

SAF do Vasco da Gama

Além da ligação junto ao Santos, o momento conturbado do Vasco da Gama pode esfriar tipo de negociação entre as partes. Após gastar mais de R$ 100 milhões em reforços, o time acumula resultados negativos no Brasileirão.

Números de Fábio Carille

Desde a sua chegada ao Santos, Fábio Carille disputou 18 jogos, com 13 vitórias, um empate e quatro derrotas. No Paulistão, ele foi até a final e acabou com o vice-campeonato. Na Série B, o Peixe é líder, com 6 pontos.

Outros nomes

Além do técnico do Peixe, o Vasco da Gama também observa outros nomes, como, por exemplo, Paulo Pezzolano. Porém, o uruguaio não é a prioridade dos diretores da SAF de São Januário.

