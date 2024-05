Fluminense vence o Sampaio Corrêa na estreia na Copa do Brasil

Mesmo que com time misto, o Fluminense estreou com o pé direito na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (1º), o Tricolor foi ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, e venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, pela terceira fase da competição.

Abrindo, dessa forma, boa vantagem para o jogo da volta, marcado para o dia 22. Lima e Arias fizeram, em cada tempo, os gols da partida. Jogadores como Manoel, Felipe Melo, Ganso e Cano foram poupados, sequer entrando em campo.

A partida marcou, porém, o retorno de dois atletas que foram afastados: Kauã Elias, que quase marcou um belo gol, e Alexsander.

Primeiro tempo

O Fluminense começou tomando conta do jogo e dominando o campo de ataque. O calor, no entanto, diminuía o ritmo das ações. A torcida tricolor já começava a sentir algo parecido em relação aos últimos jogos.

O time tinha a posse, mas não conseguia criar chances. Até que veio um chutaço de Douglas Costa, aos 28′. Mesmo marcado, ele experimentou de muito longe e, não fosse um desvio no caminho, a bola poderia ter entrado no ângulo do goleiro Felipe – aquele mesmo, ex-Flamengo e Corinthians.

E, não à toa, o primeiro gol saiu dessa forma: em chutes de longa distância. Aos 32′, Lima calibrou e, de fora da área, acertou o cantinho para fazer 1 a 0, anotando o primeiro do Flu na Copa do Brasil 2024.

É O PRIMEIRO DO FLU NA COPA DO BRASIL! É MAIS UM DO LIMA NA TEMPORADA! pic.twitter.com/58j4JWs1wW — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024

Segundo tempo

Na etapa final, o Sampaio Corrêa fez mudança tática, desfazendo o esquema com três zagueiros, e tentando ser mais ousado. Tallyson teve a melhor chance, em cabeceio após cruzamento de Pimentinha – sem direção, porém.

O Fluminense passou a insistir mais nas jogadas pelo lado esquerdo, já que Arias crescia no jogo. Em diferentes momentos, recebeu pelo setor e rabiscou antes de tentar finalização, sempre com perigo.

E quando o segundo gol do Flu passava a ser maduro, ele veio. O próprio Arias sofreu pênalti na pequena área e ele mesmo foi para a bola. Cobrou no meio, tirando o goleiro da jogada, e dobrou a vantagem tricolor para o jogo da volta: 2 a 0.

Situação e próximos jogos

Agora a chave dos times vira, já que o jogo da volta fica para daqui três semanas. Será também numa quarta (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Como venceu por 2 a 0, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas.

Ao Sampaio, a missão de uma vitória em pleno Rio para seguir vivo. Se for por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Caso seja por dois ou mais, alcança a próxima fase.

Antes desse confronto, porém, o Fluminense ainda tem o Atlético-MG, no sábado (4), pela quinta rodada do Brasileirão, e o Colo-Colo (CHL), na próxima quinta (9), pela quarta rodada da Libertadores.

SAMPAIO CORRÊA 0 X 2 FLUMINENSE

Jogo de ida – terceira fase Copa do Brasil 2024

Data e horário: 1/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Público e renda: Não divulgado

SAMPAIO CORRÊA: Felipe; Rafael Luiz (Hiago Cena, 19’/2ºT e, depois, Adauto, 36’/2ºT), Franklin, Fabio Aguiar, Cortez e Thallyson; Ferreira, Gabriel Gazão (Evandro, intervalo) e João Felipe (Thiaguinho, 17’/2ºT); Pimentinha e Brunão (Cebolinha, 28’/2ºT). Técnico: Thiago Gomes

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos (Guga, 41’/2ºT), Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli e Lima (Alexsander, 28’/2ºT); Terans, Douglas Costa (Isaac, 41’/2ºT), Arias (Lucumí, 41’/2ºT) e Renato Augusto (Kauã Elias, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Lima, 32’/1ºT (0-1) e Arias, 40’/2ºT (0-2);

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão amarelo: Hiago Cena, Felipe e Fábio Aguiar (SAM); Martinelli (FLU)

Cartão vermelho: Não houve

