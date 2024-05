Em jogo com erros de arbitragem, Corinthians vence outra no Brasileirão feminino

Nesta quarta-feira (1/5) pela oitava rodada do Brasileiro feminino, o Corinthians, tetracampeão nacional, visitou o Atlético-MG. Neste encontro das corintianas, líderes disparadas e invictas, contra as mineiras que dividem o último lugar e sem vitória, o primeiro tempo foi surpreendente. Empate sem gol. Na etapa final, o Galo teve um pênalti claro não marcado. Em seguida, o Timão fez 1 a 0 num lance em impedimento. Depois de dois erros de arbitragem, as Brabas mostraram força e venceram por 3 a 1. Os gols do Corinthians foram de Vic Albuuquerque (dois) e Fernanda. Anny Marabá fez o gol das atleticanas.

As Brabas chegam, assim, aos 22 pontos. Agora com sete vitórias e uma derrota. Além disso, ostentam o melhor ataque, 24 gols, e a melhor defesa (quatro). Já o Atlético segue em penúltimo, com um ponto (um empate e sete derrotas), ataque que fez apenas cinco gols e segunda pior defesa, 22 gols.

Galo surpreende o Corinthians no primeiro tempo

Na etapa inicial, o Atlético conseguiu se impor nos primeiros minutos, criando duas chances. Na melhor, Anny Marabá chutou para grande defesa de Nicole. Aos poucos, o Corinthians equilibrou e passou a ter chances que pararam nas defesas de Stefany e na falta de sorte de Duda Sampaio numa cabeçada que mandou para fora.

Erros da arbitragem mudam o jogo

No segundo tempo, o Galo quase saiu na frente. Fernanda colocou a mão na bola meio metro dentro da área. Mas a árbitra em vez de dar pênalti, marcou fora da área. Como não há VAR, o erro se manteve e o Galo perdeu a chance de sair na frente, já que a falta não deu em nada. Quase em seguida, aos 11, novo erro da arbitragem. Duda recebeu em impedimento uma bola. A auxiliar, que estava quase do lado da corintiana, não marcou. Duda cruzou para Fernanda chutar. A bola sobrou para Vic Albuquerque fazer 1 a 0.

O gol matou o Atlético. três minutos depois, Vic Albuquerque fez mais um após jogada de Duda Sampaio. E Fernanda, numa bela finalização, fez o terceiro gol, aos 23. No fim, Anny Marabá descontou para as donas da casa. Pela ampla superioridade técnica, o Corinthians mereceu vencer. Mas os erros de arbitragem foram determinantes para o Galo não ter maior sucesso.

