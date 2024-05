Fábio fala sobre cobrança no Fluminense e diz: ‘Queremos títulos’

Rio de Janeiro, RJ - 13/04/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Redbull Bragantino esta noite no Maracan.. pela 1.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO DE LUCAS MER..ON / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

Após a tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1º), em Cariacica, o goleiro Fábio comentou o momento de cobrança da torcida do Fluminense. O arqueiro, que mal tocou na bola na partida da Copa do Brasil, admitiu entender as cobranças.

Para Fábio, ela vem por conta da alta expectativa depositada após a grande temporada de 2023. Ele lembrou dos títulos conquistados, falando que o time “fez por onde”.

“A cobrança é verdadeira do torcedor, que é o maior patrimônio do clube, mas a gente fez por onde. Ano passado jogamos com bastante intensidade, volume, dedicação total. Mesmo quando as coisas no campo não davam certo não faltava vontade. Isso trouxe títulos importantes para o nosso torcedor e para a história do Fluminense”, disse o goleiro.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Sampaio: Arias se destaca na vitória

2023 é história?

Fábio disse que tem confiança no grupo e que quer seguir, assim, buscando novos títulos. Para ele, 2023 está “na história”, dando a entender que o time deve ter que focar, então, na atual temporada.

“E com reforços a expectativa aumenta cada vez mais e a gente sabe que a cobrança também. A gente sabe que as equipes que a gente for enfrentar durante as competições vão vir mais fortes, mas a gente tem que continuar trabalhando. (Tenho) confiança total no grupo, no trabalho e o que mais nós queremos é dar alegria ao nosso torcedor e cada vez mais jogar da mesma forma e melhor do que a gente fez ano passado. Ano passado já está na história e a gente quer coisas novas, novos títulos. Nós vamos em busca disso”, revelou.

O jogo da volta contra o Sampaio Corrêa será no dia 22 de maio, em três semanas. Com a vantagem, o Flu pode se dar ao luxo de perder por um gol de diferença, que avança.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.