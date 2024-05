São Paulo alcança feito inédito na temporada

Na última segunda-feira (29), o São Paulo recebeu o Palmeiras no MorumBIS e empatou sem gols, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Com o intuito de melhorar a equipe, a comissão técnica festejou mais um jogo sem ser vazado.

Desde a saída do técnico Tiago Carpini, o São Paulo não sofreu mais gols. No total, foram três duelos (Atlético-GO, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras) em que a zaga do Tricolor saiu de campo zerada.

Zaga com Tiago Carpini

Criticado por causa da falta de evolução em campo, a zaga era um ponto fraco do ex-técnico e a torcida cobrava uma melhora no posicionamento dos atletas.

Águia de Marabá x São Paulo

Agora, com o sistema de marcação enfim ajustado, o Tricolor Paulista vai até Belém do Pará, no Estádio do Mangueirão, medir forças contra o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece nesta quinta-feira (2).

Em meio a maratona de jogos e a longa distância para chegar ao local da partida, a tendência é que Luiz Zubeldía arme um ‘mistão’ para o compromisso fora de casa. Depois do jogo pela Copa do Brasil, o São Paulo volta a campo para encarar o Vitória, em Salvador.

