Santos x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino A1 terá sequência nesta quinta-feira (2). Assim, Santos e Fluminense medem forças às 21h (de Brasília) no Estádio Ulrico Mursa. Ambas as equipes sofreram goleadas na última rodada e precisam se recuperar na tabela para se distancia da zona de rebaixamento.

Dessa forma, o Peixe soma 7 pontos e ocupa a 11ª colocação, fora do Z4 no momento, e perdeu para o Flamengo por 7 a 0. O Tricolor, por sua vez, tem 5 pontos e está na zona de rebaixamento, 13ª posição,e sucumbiu diante do líder Corinthians, por 5 a 0.

Onde assistir

A partida desta quinta-feira (2) terá a transmissão da TV Brasil e do Canal GOAT.

Como chega o Santos

A volante Suzane Pires, a meia-atacante Thaisinha e a atacante Ketlen se posicionaram nas redes sociais e pediram desculpas ao torcedor após a derrota por 7 a 0 para o Flamengo. Nesse sentido, as Sereias da Vila tentam se recuperar na classificação e vencer como mandante. Até o momento, aliás, venceram o Atlético-MG (F) e o Avaí/Kindermann (F), empataram com o Real Brasília (C) e perderam para o América-MG (F), Red Bull Bragantino (C), Corinthians (C) e Flamengo (F).

Como chega o Fluminense

Ao todo, o Tricolor acumula dois empates, quatro derrotas e apenas uma vitória em sete jogos disputados. Sendo assim, as Guerreiras precisam reagir na tabela para deixar de vez a zona de rebaixamento. No momento, a equipe só venceu na estreia diante do Atlético-MG e não triunfou nas últimas seis rodadas. Por fim, o técnico Hoffmann precisa encontrar o equilíbrio em campo, já que a equipe não balançou as redes nas últimas duas rodadas.

SANTOS X FLUMINENSE

8ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 02/5/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ulrico Mursa, Santos (SP)

Santos: Olivia McDaniel; Lívia Mathias, Camila, Jana, e Aldana Narváez; Dani Silva, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos e Ketlen; Thaisinha e Carol Baiana. Técnico: Gláucio Carvalho.

Fluminense: Leticia Bussatto; Sorriso (Nath Branco), Bruna Cotrim, Yasmin, Gislaine (Zidoi) e Geovana Alves; Claudinha e Pini (Annaysa); Kamilla, Cacau (Veronica) e Lurdinha (Carla Nunes). Técnico: Hoffmann.

Árbitro: Mariana Regina de Paiva Oliveira (RN)

Auxiliares: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Viviane Pereira Lopes (SP)

