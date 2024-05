Vasco segura empate sem gols contra Fortaleza na Copa do Brasil

O Vasco sofreu, mas segurou o empate sem gols diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da pressão dos donos da casa na Arena Castelão, o Cruzmaltino leva um resultado positivo para decidir a vaga nas oitavas de final no Rio de Janeiro. Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio. Em caso de novo empate, desta vez com mando de campo do time carioca, a decisão será nos pênaltis.

Em meio a uma crise dentro e fora de campo, o Vasco conquistou um resultado positivo e segue vivo na Copa do Brasil. O time foi comandado pelo técnico Renato Paiva, comandante da equipe Sub-20. Isto porque, após a demissão de Ramon Díaz, o executivo de futebol, Pedro Martins, procura um novo treinador para o Cruzmaltino. O meia Payet não viajou com o elenco e desfalcou o time nesta quarta-feira.

Agora, o clube de São Januário vira a chave e começa a pensar no jogo contra o Athletico-PR, no domingo (5), às 16h, em Curitiba. O Vasco somou apenas três pontos nas três primeiras rodadas e abre a zona de rebaixamento no Brasileirão.

Por outro lado, o Fortaleza chegou ao segundo empate consecutivo na temporada. Além disso, apesar de ter dominado a partida, acertado a trave e criado as melhores oportunidades, o time comandado pelo técnico Vijvoda não conseguiu balançar a rede e terá que vencer o Vasco no Rio de Janeiro para avançar às oitavas de final da Copa da Brasil.

Por fim, o próximo compromisso do Fortaleza acontece no próximo sábado (4), às 16h, quando visita o Corinthians na abertura da 4ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Fortaleza dominou o primeiro tempo e o Vasco contou com a sorte para levar o placar zerado para o intervalo. Isto porque os donos da casa encontraram liberdade entre as linhas de marcação do Vasco e criaram boas chances de abrir o placar. Na melhor delas, Pochettino acertou a trave de Léo Jardim. Por outro lado, o Cruzmaltino tentava explorar os contra-ataques, mas sem grandes sustos para a defesa adversária.

Na volta do intervalo, o Vasco entrou com Galdames na vaga de Hugo Moura, que sofreu uma entorse no tornozelo. Nos primeiros momentos, os visitantes conseguiram trocar mais passes no campo ofensivo, mas não foi o suficiente para criar jogadas de perigo. Dessa maneira, o Fortaleza voltou a criar as melhores oportunidades e levou perigo em jogada aérea de Titi e em finalização de longe de Zé Welison para ótima defesa de Léo Jardim. Contudo, o Leão não conseguiu impor a mesma pressão da primeira etapa e facilitou o jogo do Vasco. Assim, na reta final da partida, o ritmo diminuiu e o Cruzmaltino segurou o resultado até o fim.

FORTALEZA 0x0 VASCO

Jogo de ida – terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 01/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Manuel Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco, aos 40′ do 2t); Matheus Rosseto (Kervin, aos 22′ do 2t), Zé Welison (Hércules, aos 40′ do 2t) e Thomás Pochettino; Yago Pikachu (Marinho, aos 21′ do 2t), Lucero e Machuca (Moisés, aos 28′ do 2t). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim; Rojas (Zé Gabriel, aos 44′ do 2t), Maicon e Léo; Paulo Henrique, Matheus Carvalo (Sforza, aos 12′ do 2t), Hugo Moura e Lucas Piton; David (Rossi, aos 12′ do 2t), Vegetti e Rayan (Adson, aos 12′ do 2t). Técnico: Rafael Paiva (interino)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

Cartões amarelos: Matheus Carvalho, Sforza e Vegetti (VAS)

