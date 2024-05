Ypiranga, da Série C, vira jogo contra o Athletico-PR nos acréscimos

Com uma virada espetacular nos acréscimos, o Ypiranga venceu o Athletico-PR por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os gols da partida foram, em suma, de Canobbio, para o Furacão, e Matheus Anderson e Fabrício para os canarinhos.

Com o resultado, os gaúchos jogam pelo empate na partida de volta, no próximo dia 22. na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O Ypiranga, ademais, volta a campo no próximo sábado (4), fora de casa, diante do Náutico, pela Série C. O Athletico, todavia, joga pela Série A, domingo (5), recebendo o Vasco.

Ypiranga leva gol no primeiro tempo

O início do jogo no Colosso da Lagoa, em resumo, foi caracterizado pela igualdade. Após uma pressão inicial dos visitantes, o Canarinho criou oportunidades com William Gomes, Jonathan Ribeiro e Edson Cariús. Depois de levar tanto susto, o gol athleticano, por fim, aconteceu aos 24 minutos Zapelli deu passe em profundidade para Canobbio e o uruguaio, ainda fora da área, mandou uma bomba sem chances para Alexander.

LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Brasil.

Reação espetacular no segundo tempo

A segunda etapa em Erechim foi totalmente dos mandantes. Em desvantagem no placar, o Ypiranga adotou uma postura mais ofensiva e criou várias oportunidades. Após mandar duas bolas na trave, ter gol anulado e chutar pelo menos quatro bolas rente à baliza defendida por Bento, a reação, antes tarde do que nunca, aconteceu. Aos 50 minutos, Mateus Anderson recebeu passe em profundidade, driblou a marcação, finalizou e empatou. Dois minutos depois, Fabrício completou cruzamento e sacramentou a virada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.