CBF adia partidas do Brasileirão após chuvas no RS; confira alterações

O texto divulgado pela entidade cita que partidas “de equipes gaúchas na condição de visitante” também estão adiadas. Assim, Cruzeiro x Inter, que seria no sábado (4), também sofre alteração. A CBF, contudo, ainda não definiu as novas datas dos duelos.

Grêmio x Criciúma e Juventude x Atlético-GO, pela quinta rodada do Brasileirão, não ocorrerão mais no domingo (5) e segunda-feira (6), respectivamente.

A CBF anunciou, na noite desta quarta-feira (1º), o adiamento de três partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Todas envolvem equipes gaúchas, em razão das fortes chuvas que acometem o Rio Grande do Sul. Os temporais já haviam sido motivo de cancelamento do confronto entre Inter e Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil.

A decisão da entidade se baseia “no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul”.

Os jogos adiados também abrangem as Séries C e D também terá mudanças. A Série B não sofrerá alteração por não contar com clubes do Rio Grande do Sul.

Pela Terceirona, os jogos São José x Volta Redonda, no Passo da Areia, e Náutico x Ypiranga, em Recife, sofreram adiamentos. Na Quarta Divisão, os confrontos entre Novo Hamburgo e Concórdia, na região metropolitana de Porto Alegre, Hercílio Luz x Avenida, em Santa Catarina, e Brasil x Barra, em Pelotas, ficaram sem data.

No futebol feminino, Inter x Ferroviária, pela A1; Juventude x Doce Mel, pela A2; e Brasil de Farroupilha x Coritiba, pela A3, também não tiveram mantidas suas datas iniciais.

Veja a nota da CBF

“Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro.