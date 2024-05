Palmeiras prepara mudanças para vencer Botafogo-SP e o cansaço

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão tenta abrir vantagem no confronto por uma vaga nas oitavas de final, mas terá outro adversário para superar além do time de Ribeirão Preto: o cansaço.

Vice-campeão da Supercopa do Brasil e campeão do Campeonato Paulista, o Verdão disputou todas as partidas possíveis do calendário em 2024. O técnico Abel Ferreira já citou, em diversas entrevistas coletivas, que é necessário poupar alguns jogadores, mas o grau de importância dos últimos jogos tem tornado difícil essa missão. Contudo, o duelo contra o Botafogo-SP aparece como a chance perfeita de poupar alguns atletas.

Afinal, embora o Palmeiras entenda que o jogo contra o Botafogo-SP também seja importante, o adversário está na Série B e não teve um bom início de competição. Assim, o Verdão entende que pode dar um descanso aos jogadores que mais atuaram em 2024. Além disso, o fator ”Allianz Parque” impulsiona a equipe para buscar uma vitória, não importando quem vai começar a partida.

Quem o Palmeiras deve poupar contra o Botafogo-SP

O principal jogador que deve ser poupado nesta quinta-feira é Raphael Veiga. Abel admite ser o grande culpado pela má fase do meia, já que não lhe dá descanso há algum tempo. Além disso, o próprio camisa 23 reconheceu que não vive um bom momento e vem ganhando respaldo do clube. O garoto Luís Guilherme, que entrou bem contra o Del Valle, pela Libertadores, deve começar a partida.

Além disso, as laterais podem ter mudanças. Marcos Rocha e Piquerez, que foram titulares contra o São Paulo, devem ir para o banco de reserva. Mayke e Vanderlan podem começar o jogo. Por fim, no ataque, Endrick vem atuando com regularidade e não tem conseguido jogar tão bem quanto no início da temporada e também deve ser poupado, abrindo espaço para Estevão ou Lázaro.

