Árbitro confirma primeiro gol de Terans pelo Fluminense em súmula; entenda

Cariacica, ES - Brasil - 01/05/2024 - Est..dio Kleber Andrade - .Copa do Brasil, terceira fase jogo 1. Fluminense x Sampaio Corr..a..FOTO DE MARCELO GONCALVES/FLUMINENSE FC...IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

O Fluminense bateu o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1), por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor tem boa vantagem para avançar na competição e confirmar a classificação na volta, no Maracanã. Contudo, um fator curioso aconteceu no primeiro gol da equipe. Quem finalizou em direção ao gol foi Lima, porém o árbitro assinalou na súmula o tento para David Terans.

Na jogada, o meio-campista recebeu pela esquerda e chutou para tentar enganar o goleiro Felipe. Apesar do desvio acidental no uruguaio, o árbitro Felipe Fernandes de Lima entendeu que o gol deveria ser do camisa 80, visto que ao encostar na bola tirou o arqueiro do lance.

Dessa forma, Terans marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor de maneira inusitada. Em campo, o técnico Fernando Diniz preferiu entrar com uma escalação repleta de reservas para descansar alguns de seus atletas. O uruguaio esteve entre os titulares e busca uma sequência para encontrar seu espaço na equipe. Jhon Arias, de pênalti, ampliou o marcador, na reta final da partida.

O Fluminense volta a encontrar a Bolívia Querida, desta vez no Maracanã, no dia 22 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no jogo de volta pela Copa do Brasil. No sábado (4), o time carioca volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e nem precisará viajar. Isso porque atuará novamente no Kléber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.