Neto faz comparações entre jogadores do Corinthians e elogia grupo

Neto elogiou alguns jogadores do Corinthians após a vitória - (crédito: Foto: Reprodução/TV Bandeirantes)

O Corinthians venceu o América-RN, nesta quarta-feira (1/5), na Arena das Dunas, pela Copa do Brasil. Aliás, o triunfo agradou até mesmo o ex-jogador Neto, que costuma ser bastante crítico com as ações.

Em seu comentário na “Rádio Craque Neto”, o ex-jogador se mostrou contente com o rendimento da equipe e comparou a atuação de alguns atletas.

“Breno Bidon é muito melhor que Gabriel Moscardo. É um jogador de muita qualidade técnica, muita qualidade na marcação e na parte tática. Wesley e Paulinho foram bem também. Cacá e Félix Torres também se portaram muito bem. Fagner entrou legal também. Um jogo muito bom do Corinthians”, salientou.

Vale ressaltar, aliás, que Bidon tem apenas seis jogos com a camisa do Corinthians. Ele foi um dos destaques do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Corinthians agora se prepara para receber o Fortaleza, no sábado (4), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

