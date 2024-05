Filme sobre ídolo do Flamengo ganha prêmio no Cinefoot

A 14ª edição do Cinefoot, único festival de cinema dedicado ao futebol no Brasil, premiou uma obra focada em um ídolo do Flamengo. Trata-se do filme “Magro de Aço”, que recebeu a taça de melhor curta-metragem. Com a direção de Renato Martins, a produção conta a história de Ronaldo Angelim. Afinal, o zagueiro teve feito marcante ao alcançar a eternidade, já que foi o autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 2009, tornando-se o herói do rubro-negro do hexacampeonato no torneio.

Ronaldo Angelim durante gravação do filme “Magro de Aço”, premiado no Cinefoot – Foto: DivulgaçãoAlém disso, houve a consagração de outro filme nacional na cerimônia a nível mundial. No caso, a obra cinematográfica paulista “As Primeiras”, com direção de Adriana Yañez, foi escolhida o melhor longa-metragem. Além da premiação em outra categoria, o “Canal Like”.

A produção narra a vida de um grupo de mulheres que vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro. Perto dos 60 anos, guardam um passado em comum: são a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.

Confira a lista de todos os premiados no Cinefoot

Taça Cinefoot de Melhor Longa-Metragem:

“As Primeiras”, direção de Adriana Yañez, São Paulo.



Prata: 2? Lugar na categoria Longa-metragem:

“A Última Partida”, Dir. Jordi Marcos, Espanha.



Bronze: 3? Lugar na categoria Longa-metragem:

“Lucy – O Destino de uma Pioneira”, Dir. Roberto Pili, Itália.



Taça Cinefoot de Melhor Curta-Metragem:

“Magro de Aço”, direção de Renato Martins, Rio de Janeiro.



Prata: 2? Lugar na categoria Curta-metragem:

“Estrelas do Deserto”, Dir. Katherina Harder Sacre, Chile.



Bronze: 3? Lugar na categoria Curta-metragem:

“Campos Conquistados: A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira de Futebol”, Dir. Jéssica Gomes, São Paulo.



Troféu João Saldanha:

Camisas Negras, Uma Jornada Histórica”, Dir. Thaís Vieira, Rio de Janeiro.



Troféu REDAÇÃO AM:

Luciana Zogaib, da Rádio Nacional.



Troféu MUSEU DA PELADA:

“A Última Partida”, Dir. Jordi Marcos, Espanha.



Prêmio Canal Like:

“As Primeiras”, direção de Adriana Yañez, São Paulo.



