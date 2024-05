Justiça dá prazo apertado para Corinthians pagar dívida milionária com empresário do futebol

A Justiça de São Paulo mandou o Corinthians quitar uma série de dívidas com o empresário André Cury. A soma dos valores ultrapassa R$ 27 milhões, distribuídos em cinco processos. O prazo do Timão é de três dias. O “Uol” foi o primeiro a informar.

No total, são cinco processos, todos correm no Foro Regional VIII, no Tatuapé. Em quatro deles, o agente conseguiu decisões que mandam citar o clube em valores superiores a R$ 22 milhões. Em um deles, o clube já foi citado, por um débito de R$ 2,5 milhões.

O Timão, aliás, pode sofrer penhoras caso não efetue o pagamento. No entanto, ainda cabe recurso e a defesa deve apresenta-los. O empresário, afinal, cobra comissão por transferências de atletas. São eles: Cazares, Otero, Ederson, Yago, entre outros. Além disso, Cury emprestou dinheiro para o Timão no passado. Ele alega ainda que fez acordos com o Corinthians, inclusive documentado com a “Confissão de Dívida”, no entanto, os papéis foram assinados pela antiga gestão. Até agora, todavia, ele não recebeu os valores combinados.

Cury entrou com vários processos contra o Corinthians em janeiro, quando a diretoria do Timão mudou após eleições no fim de 2023. O clube não quis comentar sobre os processos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.