Campeão mundial com a Alemanha se torna bilionário como empresário

O atacante Lukas Podolski já deixou sua marca no futebol, já que fez parte do grupo da seleção da Alemanha, que venceu a edição de 2014 da Copa do Mundo. Apesar disso, ele não se contentou com o sucesso nas quatro linhas, aventurou-se como empreendedor e atingiu fortuna na casa do bilhão.

Isso porque o jogador investiu no ramo gastronômico, especialmente com lojas de sorvete e kebab, uma comida típica da Turquia. Seu primeiro empreendimento foi com a marca “Ice Cream United”, de sorvetes, em 2017. Um ano depois, quando estava no Japão defendendo o Vissel Kobe, ele decidiu apostar em um restaurante de kebab, a “Mangal Doner”.

O negócio prosperou, especialmente na Alemanha, onde expandiu com a abertura de 30 franquias. Vale ressaltar que neste período, ele já tinha atuado pelo Galatasaray, da Turquia, quando teve acesso mais próximo com o lanche. Assim, com os bons resultados em seus empreendimentos, além do lucro como jogador, a avaliação da sua fortuna é de 207 milhões de euros (o equivalente a R$ 1,1 bilhão na cotação atual), segundo o portal “The Sun”.

Jogador da Alemanha segue em atividade

Mesmo com o sucesso longe dos gramados, Podolski segue em atividade. Desde 2021, ele atua pelo Gornik Zabrze, da Polônia. Na ocasião, aliás, o Fortaleza tentou a sua contratação. Até aqui na temporada, ele já disputou 18 jogos, com três gols e cinco assistências. Além disso, o atacante acumula passagens por grandes clubes europeus como Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão.

