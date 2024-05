Fábio Carille confirma permanência no Santos: ‘Eu fico’

Carille confirma que fica no Santos no restante da temporada - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O técnico Fábio Carille confirmou que vai permanecer no Santos nesta temporada. O treinador havia entrado na mira do Vasco da Gama nos últimos dias. Contudo, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (2), o comandante afirmou que fica na Vila Belmiro para a disputa da Série B.

“Essas questões extracampo deixo muito para o meu empresário Paulo Pitombeira, que tem uma relação boa com o presidente Marcelo Teixeira. O bom trabalho chama a atenção de outros clubes, mas eu estou feliz e contente aqui no Santos. Quando eu estava no Japão, tive propostas muito melhores do que as do Santos em termos financeiros, a questão não é essa. Vim para cá porque gosto do Santos. Vou ficar no Santos, qualquer outra possibilidade está descartada. Quero estar com o Santos na Série A de 2025”, disse Carille.

O Vasco da Gama sinalizava com uma proposta de três anos a Fábio Carille e apostou no lado financeiro para convencer o treinador. Contudo, o técnico não pretende deixar a Baixada Santista tão cedo e decidiu recusar a oferta cruz-maltina.

Consciente que está valorizado no clube, o treinador aproveita a temporada de 2024 para desenvolver um projeto longo a fim de consolidar a sua imagem no Peixe. No time paulista, o comandante só terá a Série B para disputar até o fim do ano, ou seja, ele terá muitas semanas vazias para ajustar o estilo de jogo.

A passagem de Carille no Santos

Desde a sua chegada ao Santos, Fábio Carille disputou 18 jogos, com 13 vitórias, um empate e quatro derrotas. No Paulistão, ele foi até a final e acabou com o vice-campeonato, perdendo a final para o Palmeiras. Na Série B, o Peixe é o líder com 100% de aproveitamento, após duas vitórias em dois jogos.

