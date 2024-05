Torcedores do Botafogo formam filas para comprar novo uniforme

O novo uniforme do Botafogo vem atraindo interesse e procura de muitos torcedores. Afinal, na manhã desta quinta-feira (02/05), alvinegros formaram filas longas nas lojas oficiais do Barra Shopping e de General Severiano.

Novo uniforme do Botafogo

As camisas foram lançadas na terça-feira (30/04). No entanto, as vendas iniciaram nesta quinta-feira (02/05). Assim, muitos torcedores formaram filas antes das lojas abrirem e ficaram esperando do lado de fora por cerca de 90 minutos.

Aliás, as vendas online também iniciaram nesta quinta-feira. A procura estava tão alta que os tamanhos clássicos (P, M e G) esgotaram em alguns minutos. Além disso, todos os modelos femininos foram comprados rapidamente.

Detalhes da camisa alvinegra

A Rebook, fornecedora de material esportivo do clube, optou por uma temática de “passado, presente e futuro”. A camisa, dessa forma, destaca as épocas diferentes da história da instituição. O modelo conta com gola V, detalhes alvinegros e triângulos nas laterais.

A camisa masculina custa R$ 349,99. No entanto, existem outros modelos sendo vendidos a partir de R$ 219,99. A estreia do uniforme acontece nesta quinta-feira. Afinal, Botafogo entra em campo às 19h, diante do Vitória, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

