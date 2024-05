Destaque de Johnny na Europa pode garantir nova quantia milionária ao Inter

O Inter monitora o crescimento do meio-campista Johnny no futebol europeu. Especialmente pela possibilidade de o jogador assegurar nova quantia milionária ao clube gaúcho em nova transferência. Isso porque o volante já desperta o interesse de grandes clubes espanhóis como Atlético de Madrid e Barcelona. Graças ao seu bom desempenho no Real Betis com menos de seis meses em sua nova equipe. A informação do contato dos clubes de expressão é do jornal “Diario de Sevilha”.

Pessoas próximas ao volante confirmaram algumas sondagens de clubes, mas ainda sem a formalização de uma proposta. Vale destacar que, ainda segundo o veículo espanhol, o Borussia Dortmund e RB Leipizig, ambos da Alemanha, além de clubes da Premier League também fizeram consultas pelo atleta.

O Inter vendeu Johnny ao Real Betis em dezembro do ano passado por seis milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 32 milhões na cotação da época). Bem como mais dois milhões de euros em metas a serem cumpridas. O clube gaúcho ainda manteve 20% dos direitos econômicos do jogador pensando em uma futura venda.

O meio-campista com dupla nacionalidade – brasileira e norte-americana – assinou contrato com o clube espanhol até 2029. Além disso, a multa rescisória em seu contrato é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 436,74 milhões na cotação atual). Vale ressaltar que ainda faltam cinco rodadas para o término da competição local. Por sinal, a diretoria do Real Betis não desconsidera vendê-lo e estipulou o valor de 30 milhões de euros (R$ 163,78 milhões na cotação atual) para liberá-lo.

Inter vive expectativa por nova venda de Johnny

Caso o clube espanhol receba uma oferta na quantia que deseja vendê-lo, o Colorado iria receber mais seis milhões de euros (R$ 32, 76 milhões na cotação atual). O Internacional espera que ocorra um desfecho positivo em uma negociação com Johnny, pois seria essencial para o planejamento traçado.

Especialmente porque o clube gaúcho estipulou alcançar a meta de R$ 135 milhões em vendas de atletas no seu orçamento. Uma negociação envolvendo o volante também não prejudicaria o elenco, com a perda de opções para o técnico Eduardo Coudet.

Por outro lado, o Inter não descarta tal possibilidade, mesmo não sendo a prioridade. Tanto que o presidente do clube, Alessandro Barcellos, expôs que há algumas propostas pelos jogadores do grupo. Juntas, atingem os 30 milhões de euros (o equivalente a R$ 164 milhões na cotação atual).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.