Hugo destaca boa fase no Botafogo e elogia Artur Jorge: ‘É muito estudioso’

Hugo é o líder de assistências do Botafogo em 2024 e está há 15 jogos consecutivos como titular. O lateral-esquerdo, dessa forma, acredita que vem evoluindo muito no profissional. O jogador destaca seu comprometimento e profissionalismo como chaves do sucesso.

“Vejo que desde quando comecei como profissional eu venho a cada ano conseguindo melhorar em alguns segmentos e evoluindo de uma forma natural. Todo processo, para dar certo, tem que ter muita dedicação e profissionalismo. Da minha parte, isso jamais irá faltar”, disse Hugo ao “ge”.

Trabalho de Artur Jorge no Botafogo

Aliás, Hugo acredita que seu bom momento também está relacionado ao trabalho de Artur Jorge. O português está há pouco tempo no Rio de Janeiro, mas vem conseguindo resultados interessantes pelo clube.

“Tenho gostando muito (do trabalho do treinador). O professor é um cara muito estudioso e sabe gerir muito bem um elenco. Seus treinamentos vem sendo proveitosos demais, mesmo com pouco tempo temos conseguido assimilar muita coisa do que ele pensa”, afirmou Hugo.

Aliás, o Glorioso entra em campo nesta quinta-feira (02/05), diante do Vitória, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com Hugo em campo, os jogadores alvinegros vão em busca da quinta vitória consecutiva em 2024.

