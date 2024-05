Léo Jardim elogia atuação defensiva do Vasco em empate fora de casa

O empate do Vasco em 0 a 0 com o Fortaleza, na Arena Castelão, na última quarta-feira (1º), foi muito bem aceito pela delegação carioca. Léo Jardim, goleiro do time, por exemplo, admitiu, em entrevista após o jogo, que tratava-se de uma partida “difícil”.

Para o camisa 1, o Cruz-Maltino foi bem na defesa e teve poder de adaptação ao que o jogo pedia.

“Jogo muito difícil. O Fortaleza é uma equipe muito boa, muito bem treinada, está junto há muito tempo. Ainda mais vir jogar aqui (Castelão), a gente sabe das dificuldades. O gramado infelizmente não estava dos melhores. Acho que a equipe se defendeu muito bem, fez o que o jogo pediu”, avaliou.

LEIA MAIS: Hugo Moura vira dúvida para jogo do Vasco contra o Athletico

O arqueiro também revela que o time treinado interinamente por Rafael Paiva queria ser mais propositivo. O andar da carruagem, porém, fez com que o time modificasse a ideia original de jogo. Ele celebrou, então, o fato de poder decidir em São Januário.

“Claro que a gente tinha ideia de propor mais o jogo, mas a agente sabe que o futebol às vezes não é assim, não é só a ideia, a gente tem que se adaptar conforme a partida vai indo. A equipe está de parabéns, se dedicou muito e agora a gente vai decidir na nossa casa”, finalizou.

O Vasco volta a campo já no domingo (5), quando encarar o Athletico, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará novamente com o técnico interino Rafael Paiva à frente do Cruz-Maltino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.