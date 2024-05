Com chuva de gols no primeiro tempo, Flamengo vence Botafogo de virada no Brasileirão Feminino

Com muitos gols e reviravoltas, Flamengo e Botafogo protagonizaram um clássico emocionante no Brasileirão Feminino. Com uma atuação de gala no primeiro tempo, as Meninas da Gávea venceram as Gloriosas de virada por 3 a 2 no Luso Brasileiro.

O Flamengo, dessa forma, subiu para nona colocação do campeonato, com 11 pontos conquistados. O Botafogo, por outro lado, ficou em 12° lugar, com sete.

Um começo de jogo movimentado

O Botafogo começou com mais volume de jogo e estufou as redes logo aos cinco minutos. Após receber um passe em profundidade, Gabrielle disparou em velocidade e chutou no canto, sem chances para Karol Alves. O Flamengo, por outro lado, não se abalou depois do gol sofrido e chegou ao empate aos 11 minutos, com Jucinara de falta.

Virada do Flamengo

O Flamengo continuou pressionando depois do empate e chegou ao gol da virada aos 26 minutos. Afinal, Gisseli, que já havia construído uma chance de perigo no primeiro tempo, recebeu um cruzamento na medida e cabeceou livre na pequena área. O Botafogo tentou uma reação no fim do primeiro tempo, mas ficou neutralizado em campo.

As Gloriosas pareciam nervosas e perdidas. As Meninas da Gávea, por outro lado, estavam agressivas e confiantes em campo. Após Gláucia e Gisseli desperdiçarem oportunidades claras de gol, Fabi Simões ampliou aos 45 minutos do primeiro tempo. A lateral-direita rubro-negra recebeu um passe em profundidade e finalizou cruzado no canto, sem chances para Michelle.

Reação do Botafogo

O Botafogo retornou com uma postura diferente no segundo tempo. Assim, Kélen Bender, atacante alvinegra, diminuiu de cabeça aos 11 minutos. O Flamengo, por outro lado, acordou logo depois do gol sofrido e teve uma chance clara com Naná, que recebeu livre e chutou forte, mas Michelle fez uma grade defesa.

As Meninas da Gávea também quase ampliaram com Gláucia, que finalizou uma bola na trave aos 18 minutos. As Gloriosas, que haviam caído de rendimento depois do gol, quase chegaram ao empate aos 33 minutos. Afinal, Kélen Bender fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e finalizou no alto, mas Karol Alves esteve bem posicionada para defender.

O Botafogo cansou no fim do jogo e cedeu espaços ao Flamengo. Assim, as Meninas da Gávea sufocaram as Gloriosas e quase ampliaram com Naná e Giovanna Crivelari. No entanto, ambos não foram eficientes na conclusão.

