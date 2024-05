Coritiba x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, nesta sexta-feira, o Coritiba recebe o Sport pela terceira rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Coritiba

Depois de empatar na estreia, o Coxa venceu na rodada passada e agora tenta embalar. Com o apoio do torcedor, afinal, o Coritiba quer somar mais três pontos para ultrapassar o rival para seguir na briga pela volta à Série A.

Como chega o Sport

O Leão, porém, venceu as duas primeiras partidas e é um dos quatro clubes com 100% de aproveitamento. Agora fora de casa, entretanto, a missão não será das mais fáceis, mas a equipe de Mariano Soso confia na boa temporada.

CORITIBA X SPORT

Brasileirão 2024 – Série B – Terceira rodada

Data e horário: 03/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Lucas Ronier, Bernardo, Everton Morelli, Yago e Figueiredo; Leandro Damião. Técnico: Guto Ferreira

SPORT: Caique França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Lucas Lima, Fabricio Domínguez, Felipe e Romarinho; Gustavo Coutinho e Christian Ortiz (Alan Ruiz). Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

