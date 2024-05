Brasileiros encaminham vaga no mata-mata do mundial de vôlei de praia

Brasília está sendo a capital do vôlei de praia no momento, então nada mais justo que os brasileiros fazerem bonito enquanto isso. Em mais uma etapa do Elite 16 do Circuito Mundial da modalidade, as duplas verde-amarelas estrearam na fase de grupos nesta quinta-feira (2/5) e a maioria encaminhou vaga para as oitavas de final. O evento é um dos últimos antes dos Jogos Olímpicos e ainda vale vagas para competir em Paris.

Com seis duplas representando o país na etapa no Planalto Central, o Brasil viu as favoritas Ana Patrícia e Duda avançarem de fase rumo às oitavas de final, assim como André/George e Evandro/Arthur. O evento gratuito para o público segue até domingo (5/5), dia das semifinais e da decisão da etapa.

Confirmadas na briga pelo ouro em solo francês, Ana Patrícia e Duda tomaram um pequeno susto no começo ao perder o primeiro set para Tina/Anastasija, da Letônia. No entanto, depois disso as campeãs mostraram porque são um dos principais nomes da modalidade e bateram as europeias por 2 x 1 (parciais 18/21; 21x19 e 15/10). Contra as alemãs Muller/Tillmann o domínio foi ainda maior: 2 x 0, parciais 21/15 e 21/12.

Outras que estarão nas Olimpíadas, Carol Solberg e Bárbara foram até o tiebreak para superar as suíças Esmée/Zoé por 2 x 1 (19/21; 21/16 e 15/8), mas depois perderam por 2 x 0 para as estadunidenses Nuss/Kloth (21/11 e 21/19). Apesar do apoio da torcida, as brasileiras pagaram o preço pelo começo ruim, quando chegaram a ficar atrás por 9 x 2, e não conseguiram fechar o segundo set após abrirem liderança no final.

Terceira dupla verde-amarela no feminino, Agatha e Rebecca levaram a melhor sobre as chinesas Xue/Xia por 2 x 0 (21/18 e 21/17), mas ainda dependem das duas partidas de sexta (3/5) para seguir. Situação semelhante vivem Tainá e Victoria. Elas, no entanto, saíram de quadra derrotadas de virada pelas canadenses Melissa/Brandie por 2 x 1 (21/19; 12/21 e 11/15), mas terão outros dois jogos e seguem vivas por um lugar na próxima fase.

Com passaporte recém carimbado para Paris-2024, André e George confirmaram o favoritismo e venceram com tranquilidade as duas partidas do dia pelo grupo B, contra os noruegueses Mol/Berntsen (21/12 e 21/17) e os estadunidenses Partain/Benesh (21/19 e 21/19), todas por 2 x 0. O desempenho foi idêntico ao dos holandeses van de Velde/Immers e confirmou a classificação de ambos, então o confronto de amanhã frente aos brasileiros define apenas quem passa em primeiro e segundo.

Outros tupiniquins na chave masculina, Evandro e Arthur repetiram o 100% de aproveitamento e estão na ponta do D. Eles bateram os irmãos Bello (21/16 e 21/16), da Inglaterra, e os poloneses Bryl/Losiak sem perder um set sequer, apesar de placares apertados contra a dupla da Polônia (22/20 e 21/19).

A fase de grupos segue à todo vapor nesta sexta-feira (3/5), das 9h às 21h, para definir todas as duplas classificadas. Quem avançar retorna às quadras no sábado (4/5) para a disputa das oitavas e quartas, enquanto as semis acontecem no domingo (5/5), assim como a grande decisão e a definição do terceiro lugar, de 9h às 20h em ambos os dias. As fases finais terão transmissão do SporTV 2.



