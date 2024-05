Verratti revela desejo de atuar pelo Barcelona

O Barcelona continua sua busca por jogadores para reforçar o elenco no próximo ano, e um setor que tem recebido atenção especial é o meio-campo. Os catalães estão buscando renovar essas posições, embora ainda não se possa garantir que poderão acessar o mercado de transferências. O motivo é a delicada situação financeira do clube. Em contrapartida, de acordo com o Mundo Deportivo, Marco Verratti se ofereceu para jogar com a camisa blaugraná.

O site catalão afirma que o meio-campista italiano até mesmo já fez uma proposta ao clube. O ex-jogador do PSG chegou a ser uma opção no verão passado, mas acabou se transferindo para o Al Arabi, do Qatar.

Verratti não é prioridade no Barcelona

Aos 31 anos, Verratti vê com bons olhos um retorno à Europa para se juntar aos Blaugranas. Contudo, não é uma opção prioritária. Mesmo com sua experiência, há dúvidas sobre seu nível competitivo devido à sua passagem pelo Catar.

Pelo Al Arabi, Verratti disputou 18 partidas até o momento. Ainda não fez gols, mas soma sete assistências. Caso o Barça opte por adquirir o jogador, ele terá que fazer um grande esforço financeiro. Desse modo, resultaria em uma considerável redução em seu salário, em comparação ao que recebe no Catar e até mesmo ao que recebia no PSG.

