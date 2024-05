Zubeldía diz que São Paulo precisa melhorar ainda mais: ‘Fomos protagonistas’

“A Copa do Brasil, a Copa da Argentina, Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da Alemanha, toda copa de país é muito difícil. São 180 minutos, em alguns países. Sabemos que é um torneio muito difícil, mas acredito, e com todo respeito ao rival, que fizemos um bom jogo, que fomos protagonistas, tivemos o controle a todo momento, tivemos muitas situações de gol. Apesar de termos de seguir melhorando. Não é fácil jogar com jogadores que são bons, mas que não estão jogando juntos É importante que o time jogue bem. Sou consciente que todos os jogadores precisavam de um tratamento individualizado porque a preparação de cada um é diferente. Por isso, acredito que o resultado foi muito importante”, disse Zubeldía.

Zubeldía pede São Paulo mais dominante

O comandante são-paulino disse que gostou da atuação, mas afirmou que o Tricolor pode melhorar e ser mais protagonista do que foi.