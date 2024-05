Atlético-MG avalia investida por atacante a pedido de Milito

O Atlético-MG parece já olhar o mercado sul-americano visando o meio do ano. E uma das posições pretendidas pelo técnico Gabriel Milito é o ataque, com foco em um centroavante. Dessa forma, o nome de Gabriel Ávalos, do Independiente (ARG) está sob análise no Galo.

Aos 33 anos, o paraguaio trabalhou com o técnico alvinegro entre 2021 e 2023, no Argentinos Juniors (ARG). Por lá, aliás, ele viveu grande fase, com 47 gols marcados em 121 partidas disputadas. O “Fala, Galo” deu a informação.

Ávalos se transferiu para o Independiente neste ano, mas não vive grande momento no Rei de Copas. Em 15 partidas, ele marcou somente um gol. Apesar disso, o contrato com o time de Avellaneda é longo, válido até 2026.

O centroavante também faz parte da seleção do Paraguai, onde soma 11 partidas e dois gols. Apesar da idade já avançada, as convocações passaram a acontecer recentemente, quando ele despontou no futebol argentino.

Atualmente, o Galo tem Hulk, Alan Kardec e Eduardo Vargas como opções de atacantes que jogam centralizados. O camisa 7 é titular absoluto, mas os outros dois não têm correspondido à altura. Isaac e Cadu, crias das categorias de base do Atlético, também são opções.

