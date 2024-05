Artur Jorge cobra jogadores do Botafogo após vitória

O Botafogo iniciou sua jornada na Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, com um gol marcado pelo meio-campista Eduardo, que atuou improvisado como falso 9. Após o jogo na noite desta quinta-feira, o técnico Artur Jorge expressou contentamento com o resultado no primeiro embate da terceira fase, porém destacou a falta de intensidade em parte do confronto.

“Tivemos uma primeira parte um tanto apática. Creio que não fizemos uma boa apresentação. Faltou-nos mais determinação, mais agressividade, e é por isso que, especialmente na parte final, eu estava insistindo, não apenas porque este é um jogo de dois confrontos, onde um gol pode ser crucial, mas também porque era importante naquele momento”, afirmou.

Essa foi a quinta vitória consecutiva do Glorioso desde que Artur assumiu o comando da equipe. O bom momento é principalmente resultado da rápida adaptação dos jogadores à tática implementada por ele.

Artur Jorge pede tempo para time ter identidade

Apesar do período positivo, o treinador enfatizou que seu papel nas vitórias é tão relevante quanto nas duas derrotas iniciais sob sua gestão no Brasil.

“O que está presente no meu trabalho nessas cinco vitórias é o mesmo que esteve nas derrotas. São 7 jogos. O que precisamos é de tempo para estabelecer uma identidade, uma filosofia. Para mim, o mais importante são os jogadores, o que eles desempenham em campo. Espero e desejo que a ideia de jogo passe a ser deles. Quando isso acontece, as coisas se tornam mais simples”, comentou.

A decisão da vaga nas oitavas de final ocorrerá no próximo dia 21 de maio, no Barradão, em Salvador, com início às 19h. O próximo compromisso do Glorioso será pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, no domingo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos.

