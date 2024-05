Galhardo marca pela primeira vez, e Goiás bate Cuiabá pela Copa do Brasil

O Goiás contou com Thiago Galhardo para vencer por 1 a 0 o Cuiabá na noite desta quinta-feira (2), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Foi o primeiro gol do atacante pelo novo clube. Com o triunfo no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Esmeraldino terá a vantagem do empate no duelo da volta, no Mato Grosso.

O segundo jogo ocorrerá no dia 23 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O Dourado precisará de um triunfo por dois ou mais gols para se classificar. Caso a diferença seja mínima, a definição do vencedor será nos pênaltis.

Os times, porém, voltam a campo neste domingo. Pela Série B, o Goiás visita o Brusque às 16h. Já pela Série A, o Cuiabá recebe o Palmeiras às 18h30. Ambos os horários são de Brasília.

O jogo

A primeira etapa teve poucas emoções. A melhor oportunidade foi do Dourado, quando Derik Lacerda chutou rente ao travessão, aos oito minutos. O Goiás arriscou finalizações de fora da área, com Sander e Thiago Galhardo, mas não conseguiu assustar o adversário. Contudo, aos 46 minutos, Sander fez cruzamento preciso para Edson, que ajeitou de cabeça para Galhardo, sozinho na área, abrir o placar. O Cuiabá retornou do intervalo disposto a sair da desvantagem, mas a aposta na bola pelo alto não surtiu efeito. A grande chance ocorreu aos 37 minutos, quando Isidro Pitta finalizou rente à trave. Lucas Fernandes também teve chance, mas concluiu por cima da meta. Do outro lado, o Goiás praticamente não foi ao ataque. Mas, ainda assim, conseguiu manter o resultado.