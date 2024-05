Bidon marca primeiro gol como profissional e mira sequência

O ano de 2024 vem sendo bastante especial para Breno Bidon. Campeão da Copinha, sendo o craque do torneio, o volante conquistou mais uma marca com a camisa do Corinthians nesta quarta-feira (1). Afinal, ele marcou o primeiro gol do Corinthians, na virada diante do América-RN, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, também foi o primeiro tento do atleta como jogador profissional.

O jovem volante apareceu como uma grata surpresa após a queda da equipe no Campeonato Paulista e ganhou oportunidades. Contudo, entrou poucas vezes em campo nas últimas partidas. Contudo, com a lesão de Maycon, Bidon espera ganhar mais chances e se consolidar de vez.

“Infelizmente teve essa infelicidade do Maycon ter se lesionado. Claro que a gente nunca quer que um companheiro de equipe se lesione, se machuque, mas agora é ter cabeça erguida e eu também continuar trabalhando. Não tenho nada garantido até aqui, é continuar no foco”, disse Bidon, após o duelo contra o América-RN.

Os principais concorrentes de Breno Bidon são Paulinho e Fausto Vera. O argentino vinha sendo titular, mas deve perder a posição para o garoto após a boa atuação em Natal. Aliás, o jovem vive a expectativa de ser novamente titular contra o Fortaleza, no sábado (4), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

“A gente vem de dois jogos muito bons, isso com certeza une mais a equipe, a gente já estava bem unido, mas com certeza com vitórias a gente cresce mais dentro do grupo também, e agora a gente continua bem focado e no sábado já tem outra luta”, finalizou Bidon.

