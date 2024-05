Abel implora para Palmeiras não vender Estêvão: ‘Este é diferente’

Herói da vitória contra o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), pela Copa do Brasil, o atacante Estêvão caiu de vez nas graças da torcida. Não só dos torcedores, mas também do técnico Abel Ferreira. Em entrevista coletiva no Allianz Parque, após o embate, o treinador implorou para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não vender o jogador.

“Falem do Estêvão, que não vou dizer o que penso, vou pedir à Leila para não vender este jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem ele ficar conosco até 2027. Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. Um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo”, disse Abel Ferreira.

Tratado na Academia de Futebol como “Messinho”, Estêvão, de 17 anos, tem contrato válido até 2026 com o Palmeiras, onde estreou profissionalmente em 2023. Ao todo, fez 12 jogos oficiais e marcou dois gols sob o comando de Abel Ferreira. Além disso, é nome frequente nas convocações da seleção de base do Brasil.

Estêvão já na mira dos europeus

Estêvão é citado constantemente como um alvo dos principais clubes da Europa, mas o Palmeiras ainda não tem uma negociação engatilhada pelo jovem. O Chelsea já demonstrou interesse recentemente e se prepara para tentar contratar a joia. Além disso, PSG, Arsenal e Barcelona também já demonstraram interesse na joia.

“Pode ser uma referência no futuro para nós. Toda equipe precisa de um jogador desse que faz coisa diferente. Vocês veem, não sou eu que ensino a driblar, a chutar, eu tenho de ensinar a defender, a posicionar-se. E ele sabe que tem carinho de todos, da Leila, do Barros, eu sei que eles falam muito com ele”, completou Abel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.