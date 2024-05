Após renovação do filho, Marcelo fica à disposição do Fluminense

Marcelo acompanhou a renovação do seu filho Enzo com o Real Madrid - (crédito: - Foto: Reprodução/Instagram)

O Fluminense terá mais um reforço importante para o duelo com o Atlético-MG, neste sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se de Marcelo, que foi poupado diante do Sampaio Corrêa e se reapresentou ao elenco no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (3). A informação é do portal “ge”.

Na última partida, diante da Bolívia Querida, o Tricolor liberou o lateral-esquerdo para resolver “questões familiares” fora do Brasil. Assim, o jogador esteve na Espanha para acompanhar a renovação do seu filho Enzo Alves com o Real Madrid. Ele também esteve ao lado de Clarice, sua esposa, para celebrar o acordo.

Dessa forma, a tendência é que o jogador seja titular contra o Atlético-MG, porém Fernando Diniz irá definir no último treinamento antes da partida.

O clube carioca celebrou a chegada de Marcelo a Vitória, onde a delegação tricolor está localizada no Espírito Santo. Além disso, o lateral fez questão de atender os torcedores que estavam presentes no local.

Sexta-feira começou com a chegada do ídolo @MarceloM12 em Vitória! ???????? pic.twitter.com/UjPxJTDX0d — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 3, 2024

