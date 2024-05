Fluminense segue no Espírito Santo; veja retrospecto no Kléber Andrade

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o Fluminense seguirá no Espírito Santo para mais uma partida. Desta vez, os comandados de Fernando Diniz entram em campo neste sábado (4), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, o Tricolor volta a jogar no Kléber Andrade e defende uma sequência invicta de quatro jogos, já que não perde no estádio desde 2016. De lá para cá, foram três vitórias e um empate. O time empatou com o Flamengo por 1 a 1, entretanto venceu América-MG (1 a 0), Madureira (1 a 0) e a Bolívia Querida (2 a 0).

A última derrota foi para o Santos, 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, aliás, o Fluminense venceu cinco partidas, empatou duas e perdeu três, com 56,7% de aproveitamento.

No momento, a equipe soma quatro pontos, na 16ª colocação, uma mais que o arquirrival Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento.

Dessa forma, depois da derrota para o Corinthians, Diniz terá a tarefa de recolocar o Tricolor no caminho das vitórias na competição. Para isso, poupou diversos atletas na Copa do Brasil, e deve ter os retornos de Germán Cano, Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo diante do time mineiro.

Por outro lado, Samuel Xavier, Keno, Lelê, André, Gabriel Pires, Thiago Santos e Marlon seguem fora de combate e se recuperam de suas respectivas lesões. Por fim, John Kennedy foi afastado pelo clube carioca após constantes atos de indisciplina.

Confira o retrospecto do Fluminense no Kléber Andrade

1 – Fluminense 2 x 1 Vitória – 22/10/1995 – Brasileiro 1995;

2 – Fluminense 0 x 0 Grêmio – 24/10/1995 – Brasileiro 1995;

3 – Rio Branco 2 x 0 Fluminense – 25/2/1999 – Amistoso 1999;

4 – Fluminense 3 x 1 Avaí – 22/11/2015 – Brasileiro 2015;

5 – Botafogo 2 x 0 Fluminense – 24/2/2016 – Carioca 2016;

6 – Fluminense 2 x 4 Santos – 22/6/2016 – Brasileiro 2016;

7 – Fluminense 1 x 0 América MG – 14/8/2016 – Brasileiro 2016;

8 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 2/4/2017 – Carioca 2017;

9 – Madureira 0 x 1 Fluminense – 22/1/2023 – Carioca 2023;

10 – Sampaio Corrêa 0 x 2 Fluminense – 01/05/2024 – Copa do Brasil 2024.

