Com nova SAF, Cruzeiro promete buscar lideranças técnicas no mercado

Com a transição de Ronaldo para o empresário Pedro Lourenço, a nova SAF do Cruzeiro promete “oxigenar” o orçamento do futebol ainda nesta temporada. Assim o departamento fará um diagnóstico completo sobre o elenco e o foco em trazer quatro peças para formar lideranças técnicas e de vestiário. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a busca pela melhora gradativa do grupo já terá reflexos imediatos na próxima janela de transferência, no meio do ano. Pedro, então, entende que a Raposa necessita de um centroavante, assim como de um goleiro, zagueiro, um meio-campista e um atacante de lado.

Internamente, a nova SAF entende que Dinenno precisa de um fortalecimento muscular e que existem poucas opções para a posição. No momento, Rafa Silva e Papagaio são os reservas imediatos.

No gol, Pedro entende que Anderson e Gabriel Grando precisam de confiança, mas há necessidade de ter uma opção de experiência e rodagem.

O Departamento de e futebol terá autonomia para também identificar outras carências e oportunidades de mercado. Com isso, Alexandre Mattos e Paulo Pelaipe trabalharão juntos, assim como Edu Dracena, ex-jogador que tem muita identificação com o clube. O campeão com a Raposa da Tríplice Coroa, em 2003, trabalhou nos departamentos de futebol do Palmeiras e Santos, após se aposentar.