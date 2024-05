CBF doa casacos de ação contra racismo para leilão a favor da causa

No amistoso entre a Seleção Brasileira e a Espanha, a CBF lançou a campanha “Uma só pele, uma só identidade”. A ação teve como objetivo incentivar o combate ao racismo no esporte e fora dele. Os atletas entraram em campo, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com um casaco preto. O item estampava uma imagem de impressão digital no lado esquerdo do peito. Assim, após o hino nacional, oito jogadores doaram os itens para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. A organização monitora os casos de racismo no futebol desde 2014.

Em parceria com a Play For a Cause, que utiliza o esporte como transformação social, o projeto decidiu expor os itens em leilão, com o objetivo de angariar recursos para os programas desenvolvidos. Desse modo, a ação fica ativa na plataforma da Play For a Cause (www.play.foracause.com.br) até o dia 13/05, com lances iniciais de R$ 950.

Detalhes do item cedido pela CBF e do leilão

Os casacos à disposição de lances são personalizados com a mensagem “Uma só pele, uma só identidade”, nas costas, em três línguas: português, inglês e espanhol. Aliás, os itens foram usados por Danilo, Bruno Guimarães e Rodrygo (casaco com a mensagem em português); João Gomes e Lucas Paquetá (em inglês); e Fabrício Bruno e Bento (mensagem em espanhol).

“O Observatório acredita na força do futebol como instrumento de inclusão social e de luta contra a discriminação e a violência. Dessa forma, atuamos no combate ao racismo em parceria com diversas instituições, entre elas a CBF, que nos doou essas peças únicas. O valor arrecado vai servir para a continuidade das ações”, comenta Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

“São itens únicos, cheio de representatividade e que vão ao encontro da missão da Play For a Cause, que é conectar os fãs com o esporte e seus ídolos e contribuir para o impacto social. Neste caso, em específico, os arrematadores terão os itens usados pelos jogadores em uma das maiores campanhas levantadas pela Seleção Brasileira”, comenta André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

Informações

Ação: Leilão dos casacos da Seleção Brasileira

Data: De 02/05 a 13/05

Valor: Lance inicial de R$950.

Site: https://play.foracause.com.br/uma-so-pele/

