Sporting x Portimonense: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, neste sábado, o Sporting recebe o Portimonense pela 32ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio José Alvalade, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Sporting

Líder, o Sporting tem chances de ser campeão já nesta rodada. Para isso, porém, além de vencer sua partida, os Leões precisam torcer para um tropeço do rival Benfica. Caso esta combinação aconteça, a Turma do Alvalade comemorará o 20º título nacional da história.

Como chega o Portimonense

O Portimonense, porém, briga no extremo oposto da tabela. Neste momento, aliás, o clube está na 16ª colocação e jogaria o playoff decisivo para definir se cairia para a segunda divisão ou se ficaria na elite. Dessa forma, os três pontos são fundamentais para o time de Paulo Sérgio.

SPORTING X PORTIMONENSE

Liga Portugal 2023/24 – 32ª rodada

Data e horário: 04/05/2024, 14h (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Franco Israel; Quaresma, Gonçalo Inácio e Coates; Catamo, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Pote Goncalves. Técnico: Rúben Amorim

PORTIMONENSE: Nakamura; Igor Formiga, Pedrão, Alemão, Relvas e Seck; Fukui, Carlinhos, Lucas Ventura e Cassamá; Tamble Monteiro. Técnico: Paulo Sérgio

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Martins

VAR: Gustavo Correia

