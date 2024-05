CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, a vantagem do Verdão poderia ser ainda maior. Isso porque a partida teve a anulação de um gol de Rony, no segundo tempo, que gerou muita revolta de Abel Ferreira e do elenco palestrino. Nesta sexta-feira (3), a CBF divulgou o áudio do VAR que culminou com a decisão.

Um dos membros da equipe do VAR pergunta:

“Você quer marcar no ombro ou no pé?”.

Ele teve a resposta “no pé”. A decisão, portanto, não mudou, mas mostra a indecisão da equipe de arbitragem. Depois, em sua entrevista coletiva, Abel deixou clara sua insatisfação com a atuação do VAR, criticando as linhas traçadas, que para ele, são “no meio” do jogador do Botafogo-SP.

“Foi gol. Quando eu olho a imagem, é gol. É a minha opinião. O VAR devia estar aí para tirar dúvidas, mas eu olho e é gol. Reclamei porque a linha não pode ser traçada na orelha do jogador. Vamos esperar o que eles vão dizer, mas o que posso falar é que o VAR precisa acabar com dúvidas. Se é fora de jogo (impedido), então é. E eu olho para a imagem e para mim não era. É o que eu tenho a dizer”, disse Abel Ferreira, em coletiva.

Os membros que estavam na cabine do VAR confirmaram o impedimento em menos de dois minutos. A anulação do árbitro de campo causou revolta na comissão técnica palmeirense, que acompanharam tudo pelo telão do Allianz Parque. De acordo com análise do árbitro de vídeo, o pé do jogador do Botafogo-SP é a parte do corpo mais próxima da linha de fundo.

Palmeiras vence mesmo com polêmica

No último lance da partida, aos 53 minutos, o Palmeiras assegurou a vitória. Rômulo fez um cruzamento preciso para Estêvão, que dominou a bola no peito e finalizou com o pé esquerdo, vencendo o goleiro. Apesar de ter sofrido um gol de empate aos 45 minutos, o time mostrou determinação para conquistar a vantagem no jogo de ida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.