Chaves x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, neste sábado, o Porto visita o Chaves pela 32ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Municipal de Chaves, às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Chaves

O Chaves vive situação delicadíssima e precisa desesperadamente da vitória. Afinal, com 23 pontos, a equipe está na penúltima colocação. Em caso de derrota, porém, o rebaixamento fica praticamente garantido. E uma das pessoas que tem a missão de salvar a equipe é o goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo.

Como chega o Porto

O Porto não tem mais chances de título nem de ir diretamente para a Champions League. O clube, porém, não tem a vaga assegurada na fase preliminar do torneio e precisa do triunfo para seguir na terceira colocação e com a vaga bem encaminhada.

CHAVES X PORTO

Liga Portugal 2023/24 – 32ª rodada

Data e horário: 04/05/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, em Chaves (POR)

CHAVES: Hugo Souza; Nogueira, Fernandes e Pius; Correia, Nwakali, Essugo, Morim e Cruz; Ribeiro e Hernández. Técnico: Moreno

PORTO: Diogo Costa; Fernandes , Zé Pedro, Pepe e Wendell; González, Varela, Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Inácio Pereira

VAR: Hugo Miguel

