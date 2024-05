Português Álvaro Pacheco está na lista de possíveis treinadores do Vasco

Sem técnico efetivo desde a saída de Ramón Díaz, no último sábado (27), o Vasco tem o português Álvaro Pacheco na lista dos possíveis treinadores. Ele é o atual comandante do Vitória de Guimarães, quinto colocado da Liga Portugal.

A informação foi dada primeiro pelo jornalista Matheus Giuberti, e confirmada pelo Jogada10. O empresário do treinador recebeu notificação do interesse por parte do Cruz-Maltino, mas por enquanto sem formalização de proposta.

Álvaro Pacheco tem 52 anos e está no Guimarães pela primeira temporada, fazendo campanha irretocável no Campeonato Português. A equipe ocupa a quinta colocação, com 60 pontos, mas se vê apenas três pontos atrás do gigante Porto, terceiro colocado.

A terceira posição é, aliás, a melhor colocação da história do Vitória de Guimarães na Liga, em quatro ocasiões diferentes. A última sendo na temporada 2007/08.

O treinador ganhou sua primeira oportunidade em um time profissional no Fafe, em 2018/19. Depois, ficou quatro anos no Vizela, entre 2019 e 2023. Foi para o Estoril, onde ficou apenas oito jogos, quando se mudou, então, para o Vitória.

