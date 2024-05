Tite decide dar sequência para Matheus Cunha na Copa do Brasil

Na última quarta-feira (01/05), Matheus Cunha atuou como titular no jogo entre Flamengo e Amazonas, pela terceira fase da Copa do Brasil. O goleiro apresentou uma atuação segura no Maracanã e ganhou pontos com Tite. O técnico, dessa forma, decidiu apostar no arqueiro para os próximos confrontos da competição. A informação é do “ge”.

Sequência para Matheus Cunha no Flamengo

Assim, Matheus Cunha deve ganhar sequência nos jogos da Copa do Brasil, enquanto Rossi, titular da posição, permanece como goleiro principal nos confrontos do Brasileirão e da Libertadores. Tite vem promovendo muitas trocas nesta temporada e pretende fazer rodízios no gol rubro-negro em 2024.

Matheus Cunha é cria das categorias de base do Flamengo. O goleiro se tornou titular absoluto com Jorge Sampaoli em 2023, mas perdeu espaço depois da chegada de Tite. O goleiro, dessa forma, vem atuando como reserva em 2024. No entanto, ele é muito bem avaliado pela comissão técnica rubro-negra e agora tem oportunidade de mostrar serviço na Copa do Brasil.

O Flamengo entra em campo neste sábado (04/05), diante do Bragantino, às 18h30, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão. Assim, Matheus Cunha fica como opção no banco de reservas. O goleiro agora só deve atuar como titular no dia 22/05, em Amazonas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

