Tite muda esquema tático do Flamengo e promove alterações na escalação

O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira (03/05) e encerrou os preparativos do jogo diante do Bragantino. Tite, dessa forma, ensaiou uma mudança de esquema tático no Ninho do Urubu. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

Escalação do Flamengo

Tite pretende abrir mão dos pontas e entrar em campo com um 4-4-2. Além disso, algumas mudanças estão previstas na escalação. Afinal, Léo Ortiz e Wesley devem entrar nas vagas de Fabrício Bruno e Varela, respectivamente. Gabigol fica como opção no banco de reservas.

A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro. É importante lembrar que Pulgar e Arrascaeta estão lesionados e sequem como desfalques.

Aliás, Bragantino e Flamengo se enfrentam neste sábado (04/05), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, os jogadores rubro-negros estão na oitava colocação do campeonato.

